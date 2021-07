Germanische Götterspeisen aus der Steiermark

In Fehring im Vulkanland laden Tamara Holzer und Erik Kühnelt zur jenseitigen Verkostung.

In Walhalla sind gerade die Tomaten pflückreif geworden. Damit beginnt auch gleich eine längere Einkochphase, an deren Ende in Gläser eingemachtes Letscho, Shakshuka-Ragout oder Peperonata stehen. Am Namen ihres Unternehmens könnte man auch gleich den studentischen Werdegang von Tamara Holzer und Erik Kühnelt ablesen: Beide haben in Wien ein Germanistikstudium abgeschlossen. In Fehring im steirischen Vulkanland führen sie nun die „Walhalla Genusskulisse“.