Warum Wien so eine harte Linie fährt

Im Hinblick auf den bevorstehenden Anstieg der Zahlen im Herbst will sich die Stadt keine Versäumnisse nachsagen lassen. Zudem soll nicht der Eindruck entstehen, die Pandemie sei vorbei.

Während auf Bundesebene die Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung schrittweise gelockert werden, geht Wien einen eigenen Weg. Nachdem Anfang Juli die Testpflicht auf Kinder ab sechs Jahren ausgeweitet wurde, verkündete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nun, dass im Handel weiterhin Masken getragen werden müssen.

Im Rest Österreichs gilt die 3-G-Regel (getestet, genesen, geimpft) bekanntlich erst ab zwölf Jahren, zudem muss ein Mund-Nasen-Schutz seit Donnerstag nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs wie etwa Supermärkten getragen werden.

Auch in anderen Bereichen gelten in Wien strengere Regeln. Was hat es damit auf sich?