Angela Merkels erstes Fazit und ein Impfappell bei ihrer letzten Sommerpressekonferenz.

„Es war mir eine Freude“, sagte Angela Merkel am Ende des 90-minütigen Rituals, das in Berlin als Sommerpressekonferenz firmiert – nicht zuletzt deshalb, weil es meist die politische Sommerpause einläutet. In diesem Wahlkampf- und Katastrophensommer ist das indes anders, und auch der Auftritt der Kanzlerin war nicht wie jeder andere.