Bawag wird Österreichs größter Onlinebroker

Die französische Großbank BNP Paribas verkauft die Hello Bank an die Bawag, die den Marktführer im Online-Wertpapierhandel mit ihrer Tochter Easybank fusioniert. Die Konsolidierung am Bankenmarkt nimmt an Fahrt auf.

Diskretion ist ein Wesensmerkmal, das in der Bawag hoch geschätzt wird. Der Vorstand gibt keine Interviews, macht keine Pressekonferenzen und ist selten bei Veranstaltungen anzutreffen. Dennoch schafft es die ehemalige Gewerkschaftsbank regelmäßig in die Schlagzeilen – in der Regel mit Zukäufen, die kaum jemand im Visier hatte.