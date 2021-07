Raumfahrt als Megatrend - mit diesen 14 Aktien kann man auf ihn setzen

Zwei Multimilliardäre haben soeben ihren ersten Raumflug absolviert. Die Umsätze in dieser Industrie dürften künftig explodieren, neue Firmen entstehen. Diese Aktien liefern eine erste Ahnung von dem, was sich da tut.

Nun hat also auch Amazon-Gründer Jeff Bezos seinen ersten Weltraum-Flug absolviert. Am Dienstag schwebte er mit seinem Raumschiff zehn Minuten in der Schwerelosigkeit. Die Show hatte ihm der britische Milliardär Richard Branson gestohlen, der wenige Tage zuvor einen ähnlichen Flug absolviert hatte.

Genug Grund einmal zu sondieren, wo man auf dem neuen Sektor als Anleger Geld schon jetzt verdienen kann. Der deutsche Börsenexperte Hans Bernecker meint ja, dass an dem Thema wegen der technischen Innovation kein Weg vorbeiführe: Neue Firmen „werden in den nächsten Monaten wie Pilze aus dem Boden schießen“. Sie „sind dann die großen Techs von morgen oder übermorgen. So ähnlich wie die aktuellen Big Techs vor zehn oder 15 Jahren aussahen“.

Ob es so toll kommt oder vielleicht auch nicht, muss sich erst weisen. Doch welche Firmen bieten sich für Anleger jetzt schon an?