"Wir brauchen ein Europa mit drei Rufzeichen"

„Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak in der politischen Gesprächsrunde mit EU-Ministerin Karoline Edtstadler, Bernd Spalt (Erste Group), der Politologin Tamara Ehs und Martin Selmayr, dem EU-Botschafter in Österreich (v. l.).

Beim Europakongress von „Presse“ und Erste Group ging es – wie beim Wiener Kongress vor zweihundert Jahren – um die Zukunft Europas.

Der erste Wiener Kongress liegt mittlerweile mehr als zweihundert Jahre zurück: 1814/1815 diskutierten führende Köpfe in Wien die Zukunft Europas. Wie ein Wiener Kongress 4.0 über die Zukunft des Kontinents heute, noch dazu während einer Pandemie, aussehen kann, das zeigten „Die Presse“ und die Erste Group gestern, Donnerstag. In Form eines hybriden Europakongresses, bei dem große politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen von Politikern und Experten an einem Tag diskutiert wurden. Klarerweise digital und interaktiv. Um kein Coronarisiko einzugehen, musste der Kongress ohne Publikum geplant werden. Dafür waren die Gespräche per Stream live aus ganz Europa zu sehen, und man konnte sich per Chat an den Diskussionen, die aus der Libelle im Wiener Museumsquartier übertragen wurden, beteiligen.