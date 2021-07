(c) Guenther Peroutka

Ministerin Karoline Edtstadler, EU-Botschafter Martin Selmayr, Politologin Tamara Ehs und Erste Group-Chef Bernd Spalt diskutieren mit „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak die Zukunft Europas.

Schafft sich die EU selbst ab? Oder anders: Ist die EU noch zu retten? Was kann die EU noch leisten und was müsste sich ändern, damit sie wieder leistungsfähig wird? Und: Wer arbeitet derzeit an der Schwächung der EU? Darum geht es beim hybriden Europa-Kongress von „Presse“ und Erste Group.

EU-Ministerin Karoline Edtstadler, EU-Botschafter Martin Selmayr, Politologin Tamara Ehs und der Vorstandsvorsitzende der Erste Group, Bernd Spalt, diskutieren mit Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak außerdem darüber, was der EU-Aufbauplan tatsächlich leisten kann, welche Rolle Rechtsstaatlichkeit spielt und wie sich Europa global positionieren muss.

Außerdem zu sehen: EU-Kommissions-Vizepräsidentin Margrethe Vestager im Interview mit „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak und „Presse“-Europa-Ressortchef Wolfgang Böhm.