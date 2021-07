Die Zahler von morgen

Anette Klinger (IFN Holding), Monika Köppl-Turyna (Eco-Austria), Klaus Schweinsberg (ESCP Europe Business School) und Thomas Wieser (Bruegel-Fellow) diskutieren mit „Presse“-Economist-Redakteur Jakob Zirm die wirtschaftliche Zukunft Europas.

Schafft sich die EU selbst ab? Oder anders: Ist die EU noch zu retten? Was kann die EU noch leisten und was müsste sich ändern, damit sie wieder leistungsfähig wird? Und: Wer arbeitet derzeit an der Schwächung der EU? Darum geht es beim hybriden Europa-Kongress von „Presse“ und Erste Group.



Video folgt in Kürze!

Anette Klinger (IFN Holding), Monika Köppl-Turyna (Eco-Austria), Klaus Schweinsberg (ESCP Europe Business School) und Thomas Wieser (Bruegel-Fellow) diskutieren mit „Presse“-Economist-Redakteur Jakob Zirm.

Außerdem zu sehen: Der Vortrag von Klaus Schweinsberg über die wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa.