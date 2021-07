Neuseeland setzt neuerlich quarantänefreies Reisen mit Australien aus

APA/AFP/APEC NEW ZEALAND/JEFF TO

Für mindestens acht Wochen gelten bei Reisen zwischen Australien und Neuseeland strengere Regeln. Um die Neuseeländer vor der Delta-Variante zu schützen, wie Regierungschefin Ardern am Abend mitteilte.

Neuseeland wird quarantänefreies Reisen zwischen Australien und dem eigenen Land ab Freitagabend für mindestens acht Wochen aussetzen. Wie Regierungschefin Jacinda Ardern mitteilt, habe man die Entscheidung getroffen, weil Australien gegen einen Ausbruch der hochinfektiösen Delta-Variante kämpfe. Die Entscheidung sei nötig, um die Neuseeländer zu schützen.

Schon Ende Juni hatte Neuseeland diese Maßnahme ergriffen, damals aber nur für drei Tage. In Australien wurde nach einem starken Anstieg der Infektionszahlen in großen Teilen des Landes - in den Metropolen Sydney und Melbourne sowie dem Bundesstaat South Australia mit der Großstadt Adelaide - zuletzt wieder ein strenger Corona-Lockdown verhängt. Fast 14 der 25 Millionen Australier befinden sich im Lockdown.

Neuseeland mit seinen rund 4,8 Millionen Einwohnern verzeichnete seit Beginn der Pandemie mehr als 2800 Infektionen, 26 Menschen starben mit oder an dem Virus.

(APA/DPA)