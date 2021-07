Monte Ofelio eröffnet zweiten Standort

Negroni, Cicchetti und Cornetti jetzt auch in der Schottenbastei.

Stößt man am Augartenspitz auf eine gut gelaunte und gekleidete Menschentraube - Sommerkleid am Leib, Negroni in der Hand -, steht man vor dem kleinen Lokal Monte Ofelio. Geführt wird das italienische Alimentari von den Brüdern Dario und Luca Formisano, die sich meist selbst unter ihre Gäste mischen, um sich und diese zu unterhalten.

beigestellt

Der Feinkostladen bietet neben italienischen Spezialitäten, hervorragenden Sandwiches, guten Drinks und sehr guten Espresso. Nun haben die Geschwister einen zweiten Standort in der Schottenbastei eröffnet. In der Aperitivo-Bar isst man vormittags Cornetti gefüllt mit Crema Pasticcera oder Crema Pistacchio oder Sgofliatelle, also eine Art italienisches Kipferl gefüllt mit leichter Creme. Am späteren Nachmittag werden außerdem Cicchetti, also belegte Brötchen, serviert.

beigestellt

Immer im Angebot natürlich Kaffee, Cocktails, Zitronen- und Mandel-Granita und Naturweine. Geöffnet ist die Bar unter der Woche von 7:30 bis 22 Uhr.

Monte Ofelio Bar, Schottenbastei 2, 1010 Wien.

beigestellt

(sir)