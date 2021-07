Joe Zielonka: Polyphonie statt Hierarchie

Jan Zielonka, Autor und Professor für Europäische Politik in Oxford und an der Università Ca’ Foscari Venezia, macht sich Gedanken zu Europa.

Jan Zielonka ist Autor und Professor für Europäische Politik in Oxford und seit einiger Zeit auch an der Università Ca’ Foscari Venezia. In seinem jüngsten Buch „Konterrevolution - Der Rückzug des liberalen Europa“, erschienen im Campus Verlag, schreibt er: Mittlerweile liegt die Europäische Union in Scherben, weil die politischen Eliten marktradikalen Ideen nachgelaufen sind und die liberale Demokratie verraten haben.“ Er hält ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft und eine Neuerfindung Europas. "Zielonkas Buch spitzt eine Debatte zu." Schrieb die FAZ.

Wir haben ihn in seinem Feriendomizil rund 50 Autominuten von Florenz entfernt getroffen und ihn für den Europa-Kongress um seine Gedanken gebeten.