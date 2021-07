BeachBot: Ein Roboter im Kampf gegen Zigarettenstummel am Strand

4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jährlich von Rauchern hinterlassen. Am Strand, Wegesrand, auf den Straßen. Für den Strand gibt es jetzt eine Lösung, wenn auch eine sehr langsame.

Blaues Meer, strahlender Sonnenschein, Sandstrand unter den Füßen. Das Ideal einer Urlaubsvorstellung. Würde sich zwischen die Zehen nicht immer wieder ein Zigarettenfilter drängen, achtlos weggeworfen von Rauchern. Nur wenige nehmen ihren Müll auch wieder mit. Auch für den Niederländer Edwin Bos ein Ärgernis. Dabei wollte er es aber nicht belassen und setzte sich zum Ziel, einen Weg zu finden, die Stummel vom Strand zu entfernen.

Zwei Jahre später haben Edwin Bos und sein Kollege Martijn Lukaart einen mobilen Roboter zur Säuberung des Strands entwickelt und gebaut. Sobald er über die zwei verbauten Kameras einen Zigarettenfilter entdeckt, senkt er zwei Greifarme ab, die den Sand zusammendrücken und den Filter greifen, hochziehen und in einen internen Behälter entsorgen. Bos und Lukaart sind die Mitbegründer von TechTics, einer Beratungsfirma mit Sitz in Den Haag, die sich für die Lösung von gesellschaftlichen Problemen mit Technologie einsetzt. Aber zuerst mussten sie dem BeachBot beibringen, wie Zigarettenstummel überhaupt aussehen. Mithilfe künstlicher Intelligenz in der Microsoft Trove App lernt der Roboter täglich dazu und soll in Zukunft sogar alle Arten von Müll erkennen können.

Noch ein langer Weg

Aktuell ist der Roboter batteriebetrieben und kann nur eine Stunde durchgehend auf Zigarettenstummel-Suche gehen. In knapp 30 Minuten schafft er derzeit gerade einmal zehn solcher kleinen Übeltäter. Künftig soll der Beachbot solarbetrieben werden.

Zigarettenstummel stören nicht nur die Optik, sondern sind auch eine massive Belastung für die Umwelt. 4,5 Billionen Zigarettenstummel werden jährlich einer brasilianischen Studie zufolge achtlos weggeschmissen. Entlang der Küsten vergiften sie langsam Meeresschildkröten, Vögel, Fische, Schnecken und andere Lebewesen.

(bagre)