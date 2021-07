Die Pride in Budapest

Tausende Ungarn wurden am Samstag bei der jährlichen Regenbogenparade in Budapest erwartet. Sie nutzten die Gelegenheit, um gegen das Gesetz zu protestieren, das die Aufklärung über Homo- und Transsexualität verbietet.

Die Organisatoren des Marsches riefen dazu auf, gegen Hass und die Versuche von „machthungrigen Politikern“, Menschen der LGBTIQ-Community einzuschüchtern, aufzustehen. Laut erster Berichte kamen tausende Menschen auf die Straße.

Am Montag hatten 40 ausländische kulturelle Institutionen und Botschaften in Ungarn ein gemeinsames Statement publiziert, in dem sie die Unterstützung für die Budapester Pride unterstrichen.

Der ungarische Premierminister Prime Minister Viktor Orban verfolgt eine zunehmend radikale Sozialpolitik, welche er als Verteidigung von christlichen Werten gegen den westlichen Liberalismus porträtiert.

Diese Woche hatte Orban ein Referendum über das umstrittene LGBTQ-Gesetz angekündigt. Die Ungarn sollen über fünf Fragen abstimmen - etwa, ob bei Kindern für Geschlechtsumwandlungen geworben werden dürfe. Die EU kritisiert das geplante Anti-LGBTQ-Gesetz scharf, da es sexuelle Minderheiten diskriminiere. Die Europäische Kommission hatte zudem vergangene Woche ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet.

(Reuters/red.)