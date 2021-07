Exotischer Flausch des Seidenbaums

Die Blüte des Seidenbaumes ist eine Pracht, wie alles an ihm anmutig ist – vom schirmförmigen Wuchs bis zu den gefiederten Blättern, die mit Sonnenuntergang schlafen gehen. von Ute Woltron

Ich kenne alle meine Bäume und ich weiß immer, wie es ihnen geht. Die Birke beispielsweise, seinerzeit noch vom Großvater gepflanzt und deshalb unter besonders sorgfältiger Beobachtung, wurde in den Wochen bevor der Regen endlich kam, zusehends durstiger. Sie steht zwar an günstiger Stelle, gleich vor dem Haus, wo ihr bei Bedarf die Dachwasser direkt zugeleitet werden können, doch bleibt der Regen so lang aus wie zuletzt, muss man sie tränken, und zwar ordentlich. Ein Kreisregner zu ihren Füßen, die Zeituhr auf eine Stunde gestellt, ein luxuriöser Akt, ich gebe es zu, aber ich werde nicht zuschauen, wie sie gelb wird und das Zeitliche segnet.



Denn allerorten konnte man in unserer Gegend in den Trockensommern der vergangenen Jahre eine Birke nach der anderen an der Dürre eingehen sehen. Für meine bin ich verantwortlich, sie soll dieses Schicksal nicht erleiden, so klein und mickrig und uralt sie auch ist. Doch selbst wenn sie hinter dem Zaun im öffentlichen Raum stünde und der Schlauch lang genug wäre, würde ich sie betreuen, weil einem Baum beim Verdursten zuzuschauen etwas Verbrecherisches hat.