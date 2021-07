Anna Kiesenhofer holte Gold im Rad-Straßenrennen

Pool via REUTERS

Die 30-jährige Niederösterreicherin holte am Sonntag sensationell Gold im Rad-Straßenrennen der Frauen, nachdem sie alle Favoritinnen mit einer Attacke zu Beginn überrascht hatte.

Anna Kiesenhofer hat die erste österreichische Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen - und die glänzt gleich in Gold. Die 30-jährige Niederösterreicherin holte am Sonntag sensationell Gold im Rad-Straßenrennen der Frauen, nachdem sie alle Favoritinnen mit einer Attacke zu Beginn überrascht hatte. Für die promovierte Mathematikerin, die den Sport nicht professionell betreibt, ist es der mit Abstand größte Erfolg ihrer Karriere.

Für den österreichischen Radsport ist es die erste Goldmedaille seit jener von Adolf Schmal im Bahn-12-Stundenrennen bei den ersten Spielen der Neuzeit 1986 in Athen. Die ÖOC jubelte erstmals seit den Spielen 2004 in Athen wieder über Gold bei Sommerspielen. Damals waren zuletzt die Tornado-Segler Roman Hagara und Hans-Peter Steinacher erfolgreich, drei Tage zuvor hatte Triathletin Kate Allen Gold geholt.

(APA)