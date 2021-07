Salzburg: Kühne-Stiftung bleibt Hauptsponsor

Die Schweizer Stiftung wird das Festival auch in den kommenden drei Jahren unterstützen.

Drei weitere Jahre, bis 2024, bleibt die Kühne-Stiftung Hauptsponsor der Salzburger Festspiele. Ein dementsprechender Vertrag wurde am Sonntag unterschrieben. Die Kühne-Stiftung ist seit 2019 Hauptsponsor – und unterstützt zusätzlich bereits seit 2013 das Young Singers Project, eine Plattform zur Förderung des internationalen sängerischen Nachwuchses.

Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Schindellegi in der Schweiz wurde 1976 von der Familie Kühne gegründet. Mit einem Fördervolumen von jährlich rund 30 Millionen Franken fördert sie vor allem die Bereiche Logistik, Medizin und Kultur. So unterhält die Stiftung etwa im schweizerischen Davos eine eigene Hochgebirgsklinik, die die Grundlage für einen Medizincampus bildet. Im Bereich Kultur unterstützt die Stiftung etwa auch die Hamburger Elbphilharmonie, die Hamburger Staatsoper und das Lucerne Festival.

Er freue sich, die Zusammenarbeit mit Salzburg fortzusetzen, sagte Stiftungs-Präsident Klaus-Michael Kühne: „Von dem Kulturangebot der Salzburger Festspiele auf höchstem Niveau geht eine Faszination aus, die schon seit langem meine Stiftung erreicht hat.“ Die Festspiele würden durch den neuen Dreijahresvertrag Planungssicherheit erhalten, ist Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler dankbar. „Besonders freut uns, dass das Ehepaar Kühne, das selbst mit so viel Leidenschaft junge Sängerinnen und Sänger begleitet, zusätzlich unser Young Singers Project fördert – eine Investition in die Zukunft von Kunst und Kultur.“