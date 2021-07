Lobau-Tunnel: Ein Projekt aus der Steinzeit?

Über kein anderes Straßenprojekt wird derzeit so viel diskutiert wie über den Lobautunnel in Wien. Der verordnete Stopp des Bauprojekts durch die Umweltministerin hat den Konflikt neu entfacht. Doch was spricht für, und was gegen den Tunnel? Ein Streitgespräch.

In dieser Folge: Es ist das umstrittenste Straßenprojekt des Landes: Der Lobau-Tunnel. Seitdem Umweltministerin Gewessler das Projekt evaluieren lässt, wird wieder hitzig diskutiert. Braucht es den Tunnel und die dazugehörige Autobahn überhaupt? Warum ist das Projekt für die Stadt Wien so wichtig? Und weshalb ist der Widerstand gegen diese 19 Kilometer lange Straße so groß? Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt, ist ein vehementer Befürworter des Tunnels, der Verkehrsexperte Hermann Knoflacher einer seiner renommiertesten Gegner. Chronik-Redakteurin Teresa Wirth hat sie zum Streitgespräch gebeten. Das Gespräch zwischen Ernst Nevrivy und Hermann Knoflacher können Sie auch hier in gekürzter Fassung nachlesen: >>>> https://www.diepresse.com/6012250/den-stephansdom-kann-man-nachbauen-die-lobau-nicht

