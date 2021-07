Badespaß trotz Hochinzidenz auf Mallorca

Aufgrund steigender Corona-Zahlen verschärfen Österreich und Deutschland die Regeln für Rückkehrer aus Spanien. Die Touristen lässt das bisher kalt. Die Party geht weiter.

Madrid. Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Diese Erkenntnis setzt sich auch auf der spanischen Ferieninsel Mallorca immer stärker durch – denn die Zahl der Infektionen steigt konstant an. Ab heute, Dienstag, wird die Insel und auch ganz Spanien vom deutschen Robert-Koch-Institut daher zum Hochinzidenzgebiet erklärt. Und auch für österreichische Touristen gab es zuletzt Verschärfungen. So erklärte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Wochenende, dass Urlauber bei der Rückreise aus Spanien künftig einen PCR-Test vorweisen müssen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.