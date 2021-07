Der Grabenkampf um den Sturm auf das Kapitol

In Washington beginnt der Untersuchungsausschuss zu den Ereignissen des 6. Jänner mit der Arbeit. Die Bestellung von republikanischen Trump-Gegnern sorgte im Vorfeld für böses Blut. Am Wort sind zunächst Polizisten.

Derek Jancart und Erik Rau bekannten sich neulich mitschuldig für den Angriff auf die US-Demokratie, wofür ihnen eine halbjährige Haftstrafe blüht. Die beiden Männer aus Ohio, radikale Anhänger Donald Trumps, gehörten zu dem Mob von rund 800 Menschen, die am 6. Jänner beim Sturm auf das Kapitol in das Parlamentsgebäude in Washington eingedrungen sind – von ihnen stehen mehr als 500 unter Anklage.