(c) imago/Fotostand

Österreich ist das teuerste Land Europas, wenn man eine Neubauwohnung kaufen möchte, obwohl so viel gebaut wird wie noch nie. Wer kann sich das noch leisten?

Nirgends in Europa wird so viel gebaut wie in Österreich. Normalerweise sinken die Preise mit mehr Angebot. Doch auf dem Immobilienmarkt scheinen alle Gesetzmäßigkeiten ausgehebelt.