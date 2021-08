**Für das "Spectrum",** die Samstagsliteraturbeilage der "Presse“ ** schrieb der Fotohistoriker Anton Holzer über die wahre Geschichte von zahlreichen Wiener Kindern, die in den 20er Jahren zum aufpeppeln nach Italien geschickt wurden. Einen Winter lang verbrachten sie in der Stadt Faenza. Es sind Schiksale, denen noch viel zu wenig Beachtung zu Gute kam. Der Autor will dies verändern und wirft ein neues Licht auf die bisher rekonstruierten Tatsachen.

Den Text von Anton Hozler und alle anderen Texte aus dem "Spectrum" finden Sie hier.