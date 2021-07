VIA REUTERS

US-Vize-Außenministerin Sherman zu Besuch in China. Peking erhebt schwere Vorwürfe gegen die USA.

Die US-chinesischen Gespräche in Tianjin werden von gegenseitigen Schuldzuweisungen dominiert.

Die Erwartungen an die US-chinesischen Regierungsgespräche waren ohnehin überaus gering. Am Montagabend fällt das erste Resümee dennoch enttäuschend aus: Bis auf politische Rhetorik und gegenseitige Schuldzuweisungen kam bei dem Treffen in Tianjin wenig heraus.