Lilibet Diana wurde in die königliche Erbfolge aufgenommen

Prinz Harrys Tochter, Miss Lilibet Diana, ist die achte in der britischen Thronfolge. Mit der Eintragung hat sich der Buckingham Palast Zeit gelassen.

Die Tochter von Meghan Markle und Prinz Harry, Lilibet Diana, wurde nun doch noch offiziell in die königliche Erbfolge des britischen Königshauses aufgenommen – sieben Wochen nach ihrer Geburt im Santa Barbara Cottage Hospital in Kalifornien. Die offizielle Website von Royal.UK wurde am Montag aktualisiert, um Lilibet als achte in der Thronfolge anzuführen.

Der Name von Lilibets zweijährigem Bruder, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, wurde nur 15 Tage nach seiner Geburt im Mai 2019 auf Platz sieben in die Thronfolgeliste aufgenommen.

Reform der Thronfolgeregelung

Die rechtliche Grundlage für die Erbfolge geht auf das 17. Jahrhundert und die Regierungszeit von Wilhelm von Oranien zurück. Sie wurde zuletzt im Jahr 2013 geändert, um das System der männlichen Erstgeburt zu beenden, das männliche Erben automatisch über ihre Schwestern in der Erbfolge stellte.

Gleichzeitig wurde mit den Änderungen auch eine historische Regel aufgehoben, wonach ein König seine Position auf der Liste nicht behalten konnte, wenn er einen Katholiken heiratete. Durfte ein Mitglied der britischen königlichen Familie seit dem "Act of Settlement" 1701 keinen Katholiken heiraten, ohne seinen Anspruch auf den Thron zu verlieren, ist dies seit der Reform nun möglich. Der Monarch selbst muss allerdings weiterhin Protestant bleiben, da er auch der anglikanischen Church of England vorsteht.

Die Änderungen traten im März 2015 in Kraft – gelten jedoch nur für königliche Kinder, die nach dem 28. Oktober 2011 geboren wurden.

(sh)