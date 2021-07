Gitarren-Hersteller Gibson gründet Label

Gibson wird künftig nicht mehr nur Instrumente verkaufen: Der Gitarren-Hersteller hat ein Label gegründet. Die erste Veröffentlichung wird ein Album von US-Rocker Slash sein.

Gibson, neben Fender und Rickenbacker einer der bekanntesten Gitarren-Hersteller der Welt, geht neue Wege: Das US-Unternehmen hat ein eigenes Musiklabel gegründet und als ersten Künstler Rock-Legende Slash unter Vertrag genommen. Das gab Gibson am Dienstag bekannt. Man werde ein Album von Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators in Kooperation mit der Firma BMG veröffentlichen, hieß es. "Es ist eine Ehre, die erste Veröffentlichung von Gibson Records zu sein", sagte der Guns N' Roses-Gitarrist.

"Es ist mit Sicherheit ein Höhepunkt unserer Partnerschaft - und da ich so lange schon so eng mit Gibson zusammenarbeite, weiß ich, dass das ein Label sein wird, das seine Künstler wirklich kreativ unterstützt." Ein genaues Veröffentlichungsdatum des Albums ist nicht bekannt, es soll aber im kommenden Jahr herauskommen.

Gibson wurde 1902 von Orville H. Gibson gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in der Countrymusik-Hauptstadt Nashville ist vor allem durch seine elektrischen Gitarren zu Ruhm gelangt, darunter die ikonische Les Paul. Viele der berühmtesten Gitarristen der Rockgeschichte - darunter Jimmy Page, Keith Richard, Carlos Santana und Slash - spielen Instrumente von Gibson.

Vor wenigen Jahren ging es dem Unternehmen noch schlecht: 2018 hatte es Insolvenz angemeldet und wurde umstrukturiert. Nun ist Gibson auf Expansionskurs: Erst im 2021 wurde der Verstärkerhersteller Mesa/Boogie übernommen.

(APA/dpa)