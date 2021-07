Die Scooter-Sheriffs werden mehr

Der Ordner-Dienst für Leih-Roller in der Innenstadt habe sich bewährt – weshalb er ausgebaut werden soll. Auch andere Bezirke haben Interesse.

Er war erst wenige Tage im Dienst, schon hatte er einen Spitznamen: Scooter-Sheriff. Jener Ordner, der in der Innenstadt für Ordnung unter den im Weg stehenden oder umgefallenen E-Leih-Scootern des Anbieters Lime sorgt.

Die zwei Monate der Pilotphase der E-Scooter-Ordner (so der offizielle Name) sind nun vorbei – und die Idee habe sich bewährt: „Wir haben sehr positives Feedback bekommen, die Scooter stehen weniger oft herum, die Menschen gehen auch bewusster damit um“, sagt Dieter Steup, der das Projekt als Bezirksobmann in der Wiener Wirtschaftskammer für die Innere Stadt initiiert hat.