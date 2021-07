Explosion in Leverkusen: Wenig Hoffnung für fünf Vermisste

Großeinsatz nach Explosion in Chemiepark in Leverkusen

Noch gibt es nur Theorien zur Ursache der Explosion im Chemiepark. Wegen des möglichen Schadstoffausstoßes werden Anrainer vor dem Verzehr von Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten gewarnt.

Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage im Chempark Leverkusen am Dienstag will die Polizei am Donnerstag mit Untersuchungen am Unglücksort beginnen. Die Stadt hielt unterdessen ihre Bürger wegen niedergegangenen Rußpartikeln weiterhin zur Vorsicht an. Der Leiter des betroffenen Chemparks hat kaum Hoffnung, die noch vermissten fünf Mitarbeiter zu finden.

"Die Hoffnung auf ein Finden der noch vermissten Personen schwindet bei mir persönlich", sagte Lars Friedrich in einem am Mittwoch auf Twitter veröffentlichten Video. Über Nacht seien Sicherheitsmaßnahmen vorgenommen worden.

„Cent- bis eurogroße Partikel"

Nach Angaben der Stadt waren nach der Detonation und der anschließenden Rauchwolke "cent- bis eurogroße Partikel" mit einer öligen Konsistenz registriert worden. Das Landesumweltamt (LANUV) habe die Niederschläge begutachtet und sei in der Analyse. Ergebnisse seien allerdings nicht vor Donnerstag zu erwarten. Daher bleiben auch weiterhin die Spielplätze in nahe am Explosionsort gelegenen Stadtteilen gesperrt, wie eine Stadtsprecherin sagte. Fenster könnten aber wieder geöffnet werden.

An Orten, an denen Rußniederschläge zu verzeichnen waren, sollen Leverkusener vorsorglich kein Obst oder Gemüse aus dem Garten essen. Auch betroffene Gartenmöbel oder Pools seien besser zu meiden. Wer dringend im Garten arbeiten müsse, sollte dabei vorsorglich Handschuhe tragen. "Bitte keinen Ruß mit in die Wohnung tragen, das heißt die Schuhe ausziehen und vor der Haustür lassen", hieß es in einem Aufruf der Stadt.

Tanklager brannte

Die Explosion ereignete sich Dienstag in der Früh im Leverkusener Chempark. Nach der Detonation brannte nach Angaben der Betreiberfirma Currenta ein Tanklager im Entsorgungszentrum. Currenta informierte, es hätten chlorierte Lösungsmittel gebrannt. Mindestens zwei Menschen starben bei der Explosion, viele weitere wurden verletzt. Die Ursache für die Detonation ist noch unklar.

Geplant sei am Donnerstag eine erste Begehung zusammen mit einem Sachverständigen und Verantwortlichen des betroffenen Chemparks, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Aktuell stehe noch die Suche nach vermissten Mitarbeitern im Vordergrund.

(APA/dpa)