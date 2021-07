US-Präsident wirft Russland Einmischung in Wahlen 2022 vor

Sein russischer Amtskollege Putin habe "ein echtes Problem, er sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und sonst nichts", sagt Biden.

US-Präsident Joe Biden hat Moskau eine Einmischung in die US-Kongresswahlen im Jahr 2022 durch die Verbreitung von Fehlinformationen vorgeworfen. "Schauen Sie sich an, was Russland bereits in Hinblick auf die Wahlen 2022" unternimmt, sagte Biden bei einem Treffen mit US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haines. "Das ist eine reine Verletzung unserer Souveränität."

Biden griff seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin mit scharfen Worten an: Putin habe "ein echtes Problem, er sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und sonst nichts", sagte Biden. "Er weiß, dass er in Schwierigkeiten steckt, was ihn in meinen Augen noch gefährlicher macht."

Der US-Präsident äußerte sich zudem besorgt über den jüngsten Anstieg an Cyberangriffen, unter anderem durch die Schadsoftware Ransomware, bei der Hacker die Daten ihrer Opfer verschlüsseln und Geld für die Wiederherstellung des Zugangs verlangen. Sollten die USA in einen Krieg mit einer Großmacht verwickelt werden, "wird das die Folge eines Cyberangriffs sein".

Im Herbst 2022 finden in den USA Kongress-Zwischenwahlen statt, bei denen alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl stehen. Das Weiße Haus hatte Russland zuletzt wiederholt aufgefordert, Maßnahmen gegen Cyberattacken zu ergreifen, die russischen Hackern zugeschrieben werden.

(APA/AFP)