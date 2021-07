Slipknot-Mitbegründer Joey Jordison ist gestorben

(c) imago images/MediaPunch (Kevin Estrada via www.imago-imag)

Mit nur 46 Jahren starb der ehemalige Slipknot-Drummer Joey Jordison. Er war prägend für das Metal-Genre. 2013 wurde er von Slipknot quasi vor die Tür gesetzt.

Wenn er in die Felle hämmerte, hatte man manchmal das Gefühl, von einer ganzen Schlagzeuger-Armada überrollt zu werden – so heftig loderte das Trommelfeuer Joey Jordisons. Doch der Mitbegründer (und zentrale Kreativkopf) der wegweisenden New-Metal-Band Slipknot überzeugte nicht nur mit Wucht. Auch die Präzision und Virtuosität sowie der Einfallsreichtum seines Spiel beeindruckten – und trugen maßgeblich zur Durchschlagskraft der Musik Slipknots bei, auf Tonträgern wie auf der Bühne. Nun ist Joey Jordison im Alter von 46 Jahren "friedlich im Schlaf" gestorben. Das teilte seine Familie am Dienstag (Ortszeit) mit.

Jordison hatte Slipknot gemeinsam mit Percussionist Shawn Crahan und dem verstorbenen Bassisten Paul Gray im Jahr 1995 gegründet. Weltweiten Ruhm erlangte die auf neun Mitglieder angewachsene US-Band in den frühen 2000er-Jahren. Bekannt wurde Slipknot unter anderem durch ihre Bühnen-Outfits mit Horrormasken und Overalls sowie durch ihren harten und brachialen Sound - vor allem live ein Erlebnis.

Hinter dem Schauspiel und den Masken verbarg sich eine von Kritikern oft unterschätzte Band. Zehnmal waren Slipknot für einen Grammy nominiert, doch nur einmal bekamen sie den Musikpreis: 2006 für ihr drittes Album zusammen, das sie mit dem legendären Produzenten Rick Rubinaufgenommen hatten. Doch nicht dieser Moment war der stolzeste im Leben Jordison, wie er einmal sagte, sondern als er vom Schlagzeugmagazins "Rhythm" 2010 zum besten Schlagzeuger der vergangenen 25 Jahre gewählt wurde.

Joey Jordison (links) gemeinsam mit Vinnie Paul bei einer Preisverleihung 2010 (c) imago stock&people (imago stock&people)

Im Jahr 2013 trennten sich Jordison und Slipknot. Er selbst sagte, er sei quasi vor die Tür gesetzt worden. Von wem die Trennung ausging, daran ließ Jordison keinen Zweifel: Slipknot "war mein Leben für die vergangenen 18 Jahre, und ich würde die Band oder meine Fans nie im Stich lassen."

Nicht Drogen, sondern eine Nervenkrankheit

Erst drei Jahre später verriet er Details zur Trennung. Er habe nur ein E-Mail bekommen, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er nicht mehr Mitglied der Band sei, sagte Jordison 2016 bei der Verleihung der Metal Hammer Golden Gods Awards in London. Die anderen Bandmitglieder hätten zuvor nicht gewusst, was mit ihm los sei, "sie dachten, ich würde Drogen nehmen und das war überhaupt nicht der Fall". Vielmehr litt er an der Nervenkrankheit Transverse Myelitis, die auch seine Spielfähigkeit beeinträchtigte. Möglicherweise hat der Tod von Bassist Grey die anderen Slipknot-Mitglieder zu diesem Schritt gebracht: Dieser war 2010 an einer Überdosis gestorben.

Jordison sagte später, er habe es durch intensive Physiotherapie geschafft, wieder in Form zu kommen. Er orientierte sich - zumindest teilweise - um: Bei den von ihm mitbegründeten Murderdolls spielte er Gitarre. Zudem trat mit Metal-Größen Metallica, Korn (von denen er ein großer Fan war) und Rob Zombie auf.

Metallica veröffentlichten nach der Nachricht von seinem Tod ein Foto Jordisons beim Facebook mit der Bildunterschrift "R.I.P. Bruder". Andere Metal-Musiker würdigten Jordisons Technik und seinen prägenden Einfluss auf ihre eigene Musik. Die ehemaligen Slipknot-Bandkollegen Corey Taylor und Shawn Crahan posteten schwarze Quadrate bei Twitter.

(and/APA/AFP/Red.)