Der Lachs aus dem 3D-Drucker

Nicht gefangen, sondern gedruckt. Die Wiener Firma Revo Foods produziert eine pflanzliche Alternative zu Lachs.

Ein Stück Lachs hat den Stein zum Rollen gebracht. Als der Lebensmitteltechniker Robin Simsa und die Biotechnologin Theresa Rothenbücher bei einer Veranstaltung einen Fischgang serviert bekamen, begannen sich ihre Gedanken um das Thema Fischersatz zu drehen. „Wir interessierten uns beide damals schon sehr für pflanzliche Fleischalternativen und bemerkten, dass es bislang kaum gute Fischalternativen gab."

Davon angetrieben nutzten sie ihr Doktorat, um pflanzlichen Fisch mithilfe der 3D-Lebensmitteldrucktechnik herzustellen. „Anfangs war es nur eine Spielerei, doch es funktionierte so gut, dass wir es zu einer echten Geschäftsidee gemacht haben," erzählt Simsa, der mittlerweile zusammen mit einem elfköpfigen Team pflanzlichen Lachs unter der Marke Revo Foods (ehemals Legendary Vish) in Wien produziert.

Gründerteam v.l.: Manuel Lachmayr, Robin Simsa und Theresa Rothenbücher Revo Foods

Folgenschwerer Appetit

Bedarf müsste es genug geben. Laut dem aktuellen UN-Fischereibericht ist der weltweite Pro-Kopf-Konsum von Fisch auf einen Rekordwert von 20,5 Kilogramm pro Jahr gestiegen. Und dieser starke Appetit wirkt sich direkt auf die Umwelt aus. Besonders das Mittelmeer und das Schwarze Meer gelten als stark überfischt. Das heißt, in diesen Gebieten werden mehr Tiere gefangen als nachwachsen, was eine Gefahr für die Tierarten selbst, aber auch das ökologische Gleichgewicht ist. Insgesamt würden international 34 Prozent (jüngste Zahlen von 2017) der Bestände in einer nicht nachhaltigen Weise abgefischt.

Ebenfalls gestiegen ist in den vergangenen Jahren der Anteil der Fischzucht aus Aquakulturen in Meeren und Teichen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace warnt in diesem Zusammenhang vor dem Konsum von Lachs und Lachsprodukten. Der Fisch stamme zu über 90 Prozent aus Aquakulturen. "Die verglichen mit Meeresfisch oft als umweltschonend bezeichnete Fischzucht ist aber tatsächlich eine ökologische Katastrophe. Die extrem beengten und nicht artgerechten Haltungsbedingungen der Fische führen vermehrt zu Krankheiten und erfordern einen enormen Pestizid- und Antibiotikaeinsatz. Diese Giftstoffe, tote Tiere und der Unrat aus den Becken verschmutzen den Meeresboden und gefährden andere Meerestiere", heißt es von dieser Seite.

Revo Foods

Für Robin Simsa von Revo Foods sind das allenfalls gute Argumente, um auf seinen veganen Fisch aus Erbsenproteinen, Algenextrakten und pflanzlichen Ölen umzusteigen. Ballaststoffe werden übrigens aus Zitronen gewonnen. Laut Revo Foods soll der vegane Fisch in seiner Zusammensetzung dem tierischen Original in nichts nachstehen. Protein-, Vitamin- als auch der Omega-3-Fettsäuregehalt soll identisch sein. Um dahinzukommen, wurde lange gearbeitet.

Die Entwicklung der gedruckten Filets hat einige Zeit in Anspruch genommen. „Bis wir zum ersten Mal ein Lachsbrötchen gegessen haben, das uns wirklich toll geschmeckt hat, ist etwa ein Jahr vergangen.“ Nun soll es an das tierische Original - auch vom Mundgefühl her - heranreichen. Selbst ein Bild machen kann man sich derzeit im „Cafe Wirr“ im siebten Bezirk in Wien, hier steht der vegane Räucherlachs bereits auf der Karte.

Der Wunsch nach weiteren Partnern wird derzeit noch von den Produktionskapazitäten begrenzt. „Sobald wir jedoch eine höhere Skalierung erreicht haben, wollen wir auch in mehr Restaurants und in den Supermärkten durchstarten.“ An neuen Produkten wird im Übrigen auch schon getüftelt. Pflanzlicher Thunfisch könnte als nächster auf dem Teller landen.

revo-foods.com