„Falsche“ Impfung erhalten. Und jetzt?

Mindestens 500 Menschen sind in Österreich mit nicht zugelassenen Impfstoffen wie Sputnik, Curevac, Sinovac und Sinopharm geimpft worden. Das Gesundheitsministerium rät nun zu Antikörpertests.

Es ist nicht ganz so gekommen, wie er es erwartet hatte. Als sich Stefan Steinberger im März 2021 das zweite Mal mit Sputnik V in Russland impfen ließ, ging er noch davon aus, dass der russische Impfstoff auch in Europa bald zugelassen werden wird. Immerhin kündigte auch Kanzler Kurz an, das Vakzin in Österreich im Alleingang zu genehmigen. Es kam anders. Länder wie Brasilien meldeten Ungereimtheiten bei der Prüfung des Impfstoffs, bis heute hat Russland auch nicht ausreichend Daten an die EMA geliefert, um die europäische Zulassung zu erhalten.



Eine ähnliche Situation erlebte Brigitte Groihofer. Sie ist Probandin für den mRNA-Impfstoff Curevac. Jenen Impfstoff aus der Universitätsstadt Tübingen, der lang als großer Hoffnungsträger galt, aber im Zulassungsrennen zurückfiel. Er verpasste die geforderten 50 Prozent Wirksamkeit, um zugelassen zu werden. Und jetzt?



Was tun Österreicher, die mit einem nicht zugelassenen Impfstoff geimpft wurden? Bereuen sie es, sich im Ausland die Impfung geholt zu haben? Nein, sagt zumindest Stefan Steinberger. „Seit ich geimpft bin, ist für mich ein riesengroßes Thema, nämlich die unterschwellige Angst, mich anzustecken, weg. Das ist unglaublich wertvoll.“ Der Wiener fühlt sich bis heute sehr sicher, immerhin werde Sputnik nach wie vor erfolgreich in weiten Teilen der Welt verimpft. Nachsatz: „Aber natürlich ist es mühsam, dass der Impfstoff hier nicht anerkannt wird.“



Denn das führt unweigerlich dazu, dass sich Steinberger, obwohl geimpft, ständig testen lassen muss. „Jetzt ist ein Thema, das für mich eigentlich abgehakt ist, wieder mehr präsent.“ Das nerve schon. Bis vor Kurzem hat er trotzdem nicht überlegt, sich noch einmal mit einem zugelassenen Impfstoff impfen zu lassen. Seit Delta allerdings am Vormarsch ist, überlegt er es doch.

Curevac-Probandin

Brigitte Groihofer, die Curevac-Probandin, hat sich bereits noch einmal impfen lassen. Sie bekam das zweite Curevac-Vakzin im Jänner und befand, dass ein halbes Jahr später ohnehin eine gute Zeit zum Auffrischen sei. Sie hat sich auf Anraten eines befreundeten Arztes mit Johnson & Johnson impfen lassen, da hier nur eine Impfung notwendig sei und die Kreuzung zwischen mRNA-Impfstoffen und Vektor-Impfstoffen eine hohe Schutzwirkung bringen soll.



Seit Ende Juni ist sie „aus dem Schneider“, wie sie sagt. Nebenwirkungen hatte sie keine, in ein paar Wochen will sie aus Neugier einen Antikörpertest machen. So einen Test hat sie bereits im Jänner gemacht, um zu wissen, ob sie bei der Studie auch tatsächlich das Vakzin erhalten hat. Hatte sie – und viele Antikörper. Deswegen habe sie sich trotz des schlechten Studienergebnisses von 48 Prozent Wirksamkeit nicht unsicher gefühlt. Ihr habe es eher für die Forscher „leidgetan“, sagt sie.

Und trotzdem: „Ich habe mich schon geärgert, weil ich bei jedem Besuch im Gasthaus testen musste und das kann es ja auch nicht sein“, sagt sie. „Ich brauchte etwas, das im Impfpass steht. Ich muss ja auch in den Flieger steigen.“ Sich mit einem anderen Impfstoff impfen zu lassen sei übrigens auch die Empfehlung des Unternehmens Curevac selbst gewesen, das an seine Probanden ein Mail schrieb.



Auch Georg Gratzer und seine Frau, Maria Jose Fuentealba Rojas, haben sich noch einmal impfen lassen. Die beiden wurden im Frühjahr in Chile mit dem chinesischen Sinovac-Vakzin geimpft. Neuesten Studien zufolge wirkt es zu rund 90 Prozent, aber die europäische Zulassung steht auch hier noch aus. Auch die beiden empfanden das Testen als „mühsam“, weswegen sie mittlerweile mit Johnson & Johnson geimpft sind.

Tatsächlich sind die chinesischen Impfstoffe von Sinovac und Sinopharm mittlerweile sogar für die Einreise nach Österreich genehmigt. Aber eben nur dafür. Beide Vakzine sind nicht Grüner-Pass- und 3-G-tauglich, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Das könnte aber in absehbarer Zeit noch werden. Die beiden Firmen haben um Zulassung in Europa angesucht, so der Sprecher. Die Chancen für eine „zeitnahe Zulassung“ stehen „ganz gut“.

Test als 3-G-Nachweis

Doch was rät das Gesundheitsministerium jenen Menschen, die auf Zulassungen nicht warten können? Antwort: Sich in einem anerkannten Labor einem Antikörpertest zu unterziehen: „Mit einem Antikörpertest können Sie einen 3-G-Nachweis erbringen“, sagt Böhm. Vorausgesetzt, die Antikörper sind hoch genug. Das Testergebnis ist drei Monate lang gültig, dann muss ein neuer Test gemacht werden. Freilich: Das Antikörpertestergebnis ist nur in Österreich gültig. Für Reisen ist es nicht geeignet bzw. vom Reiseland abhängig. Zu einer Impfung mit einem zugelassenen Vakzin will das Gesundheitsministerium nicht generell raten. „Am besten ist es, sich beim Hausarzt zu erkundigen.“ Einen Antikörpertest zu machen sei jedenfalls nicht falsch. Das Nationale Impfgremium empfehle schon jetzt eine dritte Impfung bei Menschen, die etwa trotz Impfung wenig Antikörper haben.



Impfungen, die im Ausland gemacht wurden, können übrigens offiziell im E-Impfpass nachgetragen werden. Mehrere Hundert Österreicher haben das bereits getan.