Zwei Arbeiter in Wien-Landstraße durch Stromschläge getötet

Die zwei Elektrotechniker wurden bewusstlos in der Parkgarage am Schwarzenbergplatz entdeckt. Die Ärzte konnten nur noch ihren Tod festellen.

Wie der ORF Wien berichtet, wurden zwei Arbeiter am Mittwochnachmittag bewusstlos in der Tiefgarage am Wiener Schwarzenbergplatz gefunden. Es soll sich bei den Männern um zwei Elektrotechniker handeln, die mutmaßlich schwere Stromschläge erlitten haben sollen.

Die Männer wurden von der Feuerwehr geborgen, da man nicht ausschließen konnte, dass noch offene Stromleitungen zur Gefahr für andere Retter werden könnten. Im Umkreis des Unfallortes war für rund 20 Minuten die Stromversorgung unterbrochen.

Die Ärzte konnten nur noch den Tod der beiden Arbeiter feststellen. Weitere Ermittlungen laufen.

>> Der Bericht auf wien.orf.at

(APA)