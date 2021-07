Eine Klima–Kur für die Koalition

Atmosphärisch ist der türkis-grüne Sommerministerrat im Kurort gelungen. Inhaltlich hat es wenig Konkretes gegeben.

Der Ort für den Sommerministerrat war strategisch gut gewählt. Die Anreise für die Regierungsmitglieder war nicht allzu weit, das Schloss bot eine repräsentative Arbeitsumgebung und die Berge eine schöne Fotokulisse. Außerdem ist Reichenau an der Rax ein anerkannter „heilklimatischer Ort“. Nicht unpassend für die türkis-grüne Regierung. Denn während ÖVP und Grüne bei ihrer ersten Klausur, Anfang 2020, noch die Harmonie an der Romantikstraße in Krems zelebrierten, schien es zuletzt, als könnte die Beziehung eine Therapie brauchen.