Klimaschutz: Ist der Umstieg auf Elektromobilität die Lösung?

Der Verkehr ist das große Sorgenkind in der österreichischen Klimabilanz. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler will den Verbrennungsmotor deshalb ab 2030 sukzessive von Österreichs Straßen verbannen. Europaweit sollen ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Was bedeutet das für die Mobilität der Zukunft und ist das Elektroauto wirklich die beste Lösung für den emissionsfreien Verkehr von morgen?

David Freudenthaler spricht in dieser Folge mit "Presse"-Wirtschaftsredakteur Norbert Rief über die CO2-Bilanz des Elektroautos, wo die E-Mobilität heute ohne Tesla stehen würde, warum sich der Wasserstoffantrieb beim Pkw nicht durchsetzen wird und was das Ende des Verbrenners für die heimische Auto- und Zulieferindustrie bedeutet.