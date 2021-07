Elfjähriger Palästinenser bei Hebron durch Schüsse tödlich verletzt

Im von Israel besetzten Westjordanland kam es zu Schüssen auf ein Auto durch israelische Soldaten. Der Bub überlebte nicht. Das israelische Militär kündigt eine Erklärung an.

Bei einem Vorfall nahe Hebron im besetzten Westjordanland ist am Mittwoch ein elfjähriger Palästinenser durch Schüsse tödlich verletzt worden. Nach palästinensischen Medienberichten saß der Bub im Auto seines Vaters, als israelische Soldaten auf das Fahrzeug feuerten. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, er sei später im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Israels Militär kündigte eine Stellungnahme zu dem Vorfall an. Zuvor war bereits in der Nähe von Nablus ein Palästinenser unter unklaren Umständen von Soldaten erschossen worden. Die Armee kündigte eine Untersuchung des Falls an.

(APA/dpa)