Die drohende Krise des EU-Wiederaufbauplans

„Next Generation EU“, das Prestigeprojekt der Kommission zum Wiederaufbau nach der Corona-Rezession, steckt in gehörigen Problemen. Polen und Ungarn beugen sich den Bedingungen Brüssels nicht, und mit jedem Tag, den der Fonds nicht auszuzahlen beginnen kann, schwindet sein Wert.

„Jeder hat solange einen Plan, bis ihm jemand ins Gesicht schlägt": dem früheren Box-Weltmeister Mike Tyson verdanken wir diese hübsche Zusammenfassung der Einsicht, dass es erstens immer anders kommt, und zweitens, als man denkt. Pläne sind so lange etwas wert, wie die Ereignisse ihnen nicht die Grundlage entziehen. Dann muss man sie schweren Herzens verwerfen. In der Brüsseler Politikmaschine ist man in Pläne verliebt. Monatelang tüfteln die Eurokraten an dicken Papieren, schrauben hier ein wenig am Wording, feilen da ein bisschen an den Wertigkeiten. Und wenn das gute Ding fertig ist, bei der wöchentlichen Sitzung der Kabinettschefs der Kommissare das Plazet aller 27 erhalten hat, wird ganz dick Kommunikationslack aufgetragen.