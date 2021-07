Derzeit blicken viele gebannt nach Großbritannien. Denn die Delta-Kurve flacht ab. Das dürfte mehrere Gründe haben. Das Ende der EM könnte einer davon sein.

Der 19. Juli war der britische „Freedom Day“, der „Freiheitstag“ also, an dem die Regierung zumindest für den englischen Teil des Königreichs die meisten Corona-Regelungen aufgehoben hat. In den Tagen davor war Premierminister Boris Johnson noch heftiger Kritik ausgesetzt. Schutzmaßnahmen abzuschaffen, während die Delta-Variante des Coronavirus gerade für einen massiven Anstieg der Fallzahlen sorgte, galt vielen Kritikern als äußerst gefährlicher Schritt. Doch die Prognosen so mancher Statistiker erwiesen sich als falsch. Eine Explosion der Fallzahlen blieb aus, die Kurve der Neuinfektionen zeigt nun wieder deutlich nach unten, jene der Hospitalisierungen steigt allerdings noch.