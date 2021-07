Auch Hummeln hilft Koffein beim Lernen

Britische Forscher wiesen nach: Die psychotrope Substanz im Kaffee beeinflusst auch Insekten-Neuronen.

Kaffee sei ein „Treibmittel des Gehirns“, sagte Jean Paul. Die stimulierende Wirkung des Wirkstoffs Koffein beruht auf chemischer Mimikry: Koffein sieht einem Molekül namens Adenosin ähnlich, das in aktiven Nervenzellen entsteht – und, in einer negativen Rückkopplung, deren Aktivität bremst, indem es sich an Rezeptoren bindet. Wenn Koffein diese besetzt, dann kann das Adenosin nicht andocken, und die Nervenzellen arbeiten weiter.