„Yakyū“: Eine Nation im Baseball-Fieber

Baseball ist in Japan fester Bestandteil der Gesellschaft. Die Japaner schätzen die Unberechenbarkeit und die Inszenierung, im Olympiaturnier wollen sie Top-Favorit USA abfangen.

Baseball ist Nationalsport in den USA, hier spielen die besten Teams und die besten Profis, hier geht es um die World Series. Doch auch in Japan ist der Sport aus dem Leben der Menschen nicht wegzudenken. Yakyū ist neben Fußball, Golf und Sumo eine der beliebtesten Sportarten im Gastgeberland der Spiele.

Baseball hat in Japan eine 150-jährige Geschichte, kam ursprünglich aus Amerika, doch das Land schuf seinen eigenen Baseball. Die Trainingsmethoden und Spielstile unterscheiden sich von Amerika. Yakyū ist in Japan ein riesiges Geschäft und eine große Inszenierung, Fans folgen beim Gesang ausgefeilten Choreografien.

Schon Kinder, die man oft mit ihren Vätern auf der Straße oder in Parks beim Werfen und Fangen des Balls sieht, träumen davon, einmal beim Highschoolturnier Koshien dabei zu sein. Umso größer war der Schock, als im Vorjahr die legendären Baseball-Meisterschaften der Oberschulen wegen der Pandemie erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg nicht stattfanden – beinahe noch schlimmer als die Verschiebung der Olympischen Spiele. Denn das Koshien gehört zu Japans Identität.

Japanische High-School-Partie. APA/AFP/PHILIP FONG

Sämtliche Medien berichten detailliert über das Spektakel der Schüler, die einmal im Jahr zu medialen Ikonen werden. Baseball wurde auch von Anfang an in Japan dazu genutzt, Schüler zu disziplinieren. Mit ihren kahl geschorenen Köpfen demonstrieren sie die Entschlossenheit, für den Erfolg ihrer Mannschaft auch Entbehrungen in Kauf zu nehmen.

Beinahe jeder Japaner kennt die Grundregeln. Das Dramatischste an Yakyū sei die „Unberechenbarkeit“, schwärmt Kenichi Mishima, Professor der Universität Osaka und ein Kenner der Szene. Beim Baseball könne im neunten Inning das 5:1 für die in Führung liegende Mannschaft noch in eine Tragödie umschlagen. Auf der Zuschauertribüne herrsche bis zum Ende das Prinzip Hoffnung.

In Tokio feiert Baseball sein Olympia-Comeback, nachdem es von 1992 bis 2008 bereits dabei gewesen war. Das Turnier der Frauenvariante Softball endete bereits mit Gold für die Japanerinnen, nun greifen die Männer ins Geschehen ein. Trotz einiger Mühe haben die Japaner ihr Auftaktspiel gegen die Dominikanische Republik 4:3 gewonnen. Im zweiten und letzten Vorrundenspiel wartet am Samstag (fünf Uhr MESZ) Mexiko.

Insgesamt sechs Teams treten an. Gespielt wird zunächst in zwei Vorrundengruppen. Die USA gelten als hoher Favorit auf den Titel. US-Spieler Eddy Alvarez trug das Star-Spangled Banner bei der Eröffnungsfeier ins Olympiastadion. Japan, das Bronze in Barcelona 1992 und Athen 2004 holte, will ein Wörtchen um Gold mitreden. Das Endspiel steigt am 7. August.

Danach heißt es wieder warten. Bei Olympia 2024 in Paris sind Baseball und Softball nicht mehr vertreten, beide Sportarten wurden wieder gestrichen.

