Ruf nach geringerer Gewinnsteuer wird lauter

Die Steuerreform müsse nicht nur einen Ausgleich für den CO2-Preis enthalten, sondern auch eine Entlastung, fordert WKO-Präsident Mahrer. Im Wifo ist man skeptisch.

Wien. Im Herbst soll sie nun endlich kommen, die ökosoziale Steuerreform. Das wurde beim Sommerministerrat in Reichenau an der Rax am Mittwoch dieser Woche von der Regierung neuerlich bekräftigt. Wie die genauen Details aussehen werden, müsse noch verhandelt werden. Eines sei jedoch klar: Es werde trotz der zusätzlichen Bepreisung von CO 2 in Summe zu keiner Belastung der Bevölkerung kommen, sondern kleine und mittlere Einkommen sollen entlastet werden, so die Regierungsspitze.