Fall Leonie: Verdächtiger in London gefasst

Gedenkstätte für das 13-jährige Mädchen am Wiener Heldenplatz.

Der Verdächtige, der sich nach dem gewaltsamen Tod des 13-jährigen Mädchens in Wien auf der Flucht befand, wurde festgenommen.

Der vierte Verdächtige im Fall Leonie ist offenbar gefasst worden. Wie die „Krone“ berichtet, wurde der 22-jährige Afghane in London von österreichischen Zielfahndern aufgespürt und festgenommen. Carmen Kainz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigte am Donnerstagabend den Bericht.

Der 22-Jährige hatte sich offenbar in einem Viertel, in dem die afghanische Community stark vertreten ist, versteckt gehalten. Nach dem Flüchtigen war seit Wochen per europäischem Haftbefehl gesucht worden. Nun werde ein Auslieferungsverfahren nach Österreich durchzuführen sein, erläuterte Kainz.

Nach dem Fund des toten 13-jährigen Mädchens in Wien-Donaustadt hatte er sich ins Ausland abgesetzt. Drei weitere Männer im Alter von 18, 20 und 23 Jahren befinden sich in Untersuchungshaft.

Ihnen wird vorgeworfen, dem Mädchen aus Tulln am 26. Juni Ecstasy-Tabletten gegeben und sie damit außer Gefecht gesetzt zu haben. Anschließend sollen sie die 13-Jährige sexuell missbraucht haben. Nachdem das Mädchen bewusstlos wurde und kein Lebenszeichen mehr von sich gab, dürften die Männer sie aus der Wohnung gebracht und an einen Baum auf einem Grünstreifen gelehnt haben. Die Leiche des Mädchens wurde am nächsten Morgen von Passanten entdeckt.

