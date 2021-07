Pekings „harter Knochen“ in der Hauptstadt des Erzrivalen

Qin Gang führt künftig Chinas Botschaft in den USA. Der 55-Jährige ist ein streitlustiger Karrierediplomat, aber kein versierter USA-Kenner.

Peking. Der Mann, der die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft durch den entscheidenden Konflikt unserer Zeit navigieren soll, betrat am Mittwoch amerikanischen Boden. Bevor sich Qin Gang, Chinas künftiger Botschafter in Washington, in seine 14-tägige Quarantäne verabschiedete, richtete er noch eine versöhnliche Botschaft an das Gastland: Beide Staaten sollten sich „mit gegenseitigem Respekt“ behandeln und eine „friedliche Ko-Existenz“ anstreben.