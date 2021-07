Impfen: Bitte von den Managern lernen

Viel ist von Change-Management die Rede: Jetzt könnte die Politik von den Erfahrungen der Veränderungsexperten lernen, meint Unternehmensberater Matthias Prammer.

Die Situation könnte „klassischer“ kaum sein: Ein zentrales Management (in diesem Fall die Bundesregierung) definiert eine Strategie (zur Pandemiebekämpfung), die den Beitrag fast aller in Form eines konkreten Verhaltens (Impfen gehen) braucht. Matthias Prammer, geschäftsführender Gesellschafter von Die Umsetzer, erinnert dieses Szenario klar an eine Change-Management-Situation. „Die Methoden sind bekannt: viel allgemeine Kommunikation, Kampagnen, gleichzeitig aber kein Zwang, man will ja niemandem wehtun.“ Denn, das gilt im Speziellen für die genannte Situation: Es kommen ja wieder Wahlen.