Eishockey: Raffl unterschreibt Einjahresvertrag bei Dallas Stars

Der Kärntner Michael Raffl geht nach Texas und kassiert dafür Unterschrift 1,1 Millionen Dollar.

Michael Raffl hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen neuen Club gefunden. Wie die Dallas Stars am Donnerstag bekannt gaben, unterschrieb der Stürmer einen Vertrag für eine Saison beim NHL-Team aus Texas. Raffl war ein "Free Agent", nachdem sein Vertrag bei den Washington Capitals ausgelaufen war. Der 32-Jährige konnte seinen nächsten Arbeitgeber damit frei wählen. Die Transferzeit in der NHL hatte am Mittwoch offiziell begonnen.

Raffl wird für seine Unterschrift 1,1 Millionen US-Dollar kassieren, wie die Stars in einer Mitteilung angaben. "Michael ist ein solider Stürmer, der vorne und hinten arbeitet. Er hat eine starke physische Präsenz am Eis und wird Erfahrung und Breite in unseren Kader bringen", sagte General Manager Jim Nill.

Der gebürtige Villacher stand in der abgelaufenen Saison für die Philadelphia Flyers und ab Mitte April für die Capitals am Eis. In 44 Saisonspielen im Grunddurchgang gelangen ihm vier Tore und elf Assists. Im Play-off verabschiedete sich Washington aber bereits in der ersten Runde gegen die Boston Bruins.

In seiner NHL-Karriere hat Raffl inzwischen 514 Spiele im Grunddurchgang bestritten, in denen ihm 163 Scorerpunkte (82 Tore, 81 Assists) gelangen. Für Philadelphia war der sechsfache österreichische WM-Teilnehmer seit seinem Wechsel nach Nordamerika im Sommer 2013 im Einsatz.

Dallas stand 2020 im Stanley-Cup-Finale, wo die Texaner Tampa Bay in der Serie mit 2:4 unterlagen. In der abgelaufenen Saison verpassten die Stars jedoch das Play-off.

(APA)