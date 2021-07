Katharina Husslein: Gold und Strass liebt sie sehr

In einem winzigen Geschäft in der Josefstädter Straße hat Kunsthistorikerin Katharina Husslein sich den Traum vom Eigenen verwirklicht.

Das Geschäft gehörte keiner Unbekannten – 40 Jahre lang hat Susi Haneke, Ehefrau des Filmregisseurs, hier auf der unteren Josefstädter Straße ihr Antiquitätengeschäft Altes und Neues geführt. Jetzt prangt ein anderer in Wien nicht unbekannter Name darüber: „Katharina Husslein“, die Tochter von Agnes Husslein, ehemaliger Direktorin von Belvedere und Sotheby's Österreich. Deren Liebe zu extravagantem Schmuck ist so sichtbar wie bekannt, aus Mutters Schatulle(n) finden sich hier dennoch keine Stücke – „noch keine“. Katharina Husslein muss lachen bei dem Gedanken an die noch nicht erschlossene familiäre Quelle.