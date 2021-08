Gotland: Mittelalter für eine Woche

Drucken

Hauptbild • Immer in der ersten Augusthäfte in Visby auf der Ostseeinsel Gotland. • (c) imago images/TT

Die legendäre Mittelalterwoche lockt alljährlich viele Besucher auf die Ostseeinsel Gotland. Die meisten Bewohner bleiben trotz des Trubels zu Hause, denn die Völkerwanderung ist längst vorbei – und Sommer in Schweden schön.

Wandern bleibt auf Gotland bis heute nicht erspart. Denn Volvos sind schwieriger zu einzuparken als dereinst die Schlachtrösser zwischen Völkerwanderung und Mittelalter. Und so muss draußen bleiben, was an Fahrbarem innerhalb der gewaltigen Stadtmauern von Visby nichts verloren hat. Drinnen, im historischen Kern der alten Hansestadt, ist ohnedies viel zu viel los: Zum Beispiel geht es zum Turmblasen in die Domkirche, wo allerlei Schelme in Schnallenschuhen mit der Fanfare Gotlandica die Mittelalterwoche (Medeltidsveckan) eröffnen. Oder zum Forum Vulgaris, wo es reichlich gaukelig zugehen kann, wenn die Zauberer in ihrem Schlapphut nicht genug Kronen finden.