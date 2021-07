Die Impf-Pioniere in Israel gehen mit der Auffrischung voran

Die Regierung in Jerusalem will mit der dritten Impfung gegen das Coronavirus einer vierten Welle vorbeugen.

Wien/Jerusalem. Als in Israel im Dezember die erste Ladung an Biontech-Impfdosen auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv eintraf, nahm Benjamin Netanjahu sie persönlich in Empfang. Der damalige Premier, der den Pfizer-Chef Albert Bourla zu der raschen Lieferung gedrängt hatte, erklärte die Impfkampagne zur Chefsache und ließ sich dann auch als Erster impfen. Sein Beispiel sollte Schule machen: Israel avancierte zum Impfweltmeister.