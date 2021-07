Behörde sperrt Autobank zu

Die Finanzmarktaufsicht hat die Autobank mit sofortiger Wirkung geschlossen. Das Wiener Kreditinstitut hatte weniger Eigenmittel als erlaubt ist. Die 107 Mio. Euro an Kundeneinlagen sind gesichert.

Nächster Sommer, nächster Bankenskandal. Ein Jahr und zwei Wochen sind vergangen, seitdem die Behörden bei der Commerzialbank Mattersburg einschreiten und die Regionalbank von einem Tag auf den anderen schließen mussten. Nun ist es wieder soweit: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) rückt erneut aus und untersagt einer Bank den Geschäftsbetrieb. Diesmal geht es um die Autobank.

Das in Wien ansässige Institut mit dem Kriminalfall der Commerzialbank zu vergleichen, ist freilich nicht angemessen. Während im Burgenland jahrelang die Bilanzen gefälscht und Guthaben erfunden wurden, ist die Autobank an ihrem Geschäftsmodell gescheitert. Die Finanzierung von Fahrzeugkäufen hat schon lange nicht mehr funktioniert und die neue Strategie, deutsche Leasingunternehmen zu refinanzieren, scheiterte ebenso. Also wurde mit Druck der FMA die Selbstabwicklung eingeleitet.

Bis zu 100.000 Euro sind gesichert

Doch dazu ist es nie gekommen. Die Bank hat nun weniger Eigenkapital als es das Gesetz für Banken vorsieht und muss deswegen mit sofortiger Wirkung ihren Betrieb einstellen. Das bedeutet, dass keine Ein- oder Auszahlungen mehr vorgenommen werden können – die Bank wird damit zum Fall für die Einlagensicherung. Sobald diese der Autobank die ausgezahlten Kundengelder fällig stellt, dürfte auch die Insolvenz folgen. Die Wirtschaftsprüferin Dorotea-E. Rebman wird als Regierungskommissärin sicherstellen, dass die Schließung korrekt abläuft.

Wie schon bei der Commerzialbank wird die Einlagensicherung Austria (ESA) für die gesicherten Einlagen – Guthaben von bis zu 100.000 Euro pro Kopf – einstehen. Insgesamt sind es 107 Millionen Euro, die sie in den kommenden sieben Werktagen auszahlen muss. Weitere zwei Mio. der Einlagen übersteigen die Grenze von 100.000 Euro, fallen also nicht unter den gesetzlichen Schutz. Knapp 60 Mio. der Gelder sind täglich fällige Gelder, der Rest Termineinlagen.

Für die ESA wird die Auszahlung kein Problem darstellen, sie hat trotz der rund 490 Mio. Euro, die wegen der Commerzialbank fällig waren, ausreichend Mittel in ihrem Sicherungstopf, um die Forderungen zu bedienen. Im Gegensatz zur Commerzialbank dürfte die ESA den Großteil der ausgezahlten Gelder in einem etwaigen Insolvenzverfahren zurückbekommen, da die Bank noch einige Assets verwerten wird können.

FMA hat Problem frühzeitig erkannt

Vor etwa einem Jahr hatte die Autobank rund 33.500 Kunden, rund 50 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von mehr als 300 Mio. Euro. Diese wurde aber in der Zwischenzeit im Zuge der Abwicklung deutlich reduziert und entspricht in etwa der Höhe der Einlagen.

Die FMA hat das Problem bei dem Kreditinstitut frühzeitig erkannt und Rebman der Bank bereits im August 2020 als Aufpasser, sogenannte „vorläufige Verwalterin“, zur Seite gestellt, damit diese ihr Geschäft ordnungsgemäß abwickelt. Der Autobank-Vorstand hatte sich daraufhin vorgenommen, das Portolio bis Ende 2022, spätestens Mitte 2023, abzubauen.

Doch es ging sich nicht aus – die Manager haben es nicht geschafft, die Kosten schneller zu senken als ihnen die Erträge weggebrochen sind, neue Ertragsquellen zu schaffen war wegen der Abwicklung nicht möglich – ist aber ohnehin in den vergangenen Jahren in zahlreichen Versuchen gescheitert. Interessierte Investoren sind abgesprungen, Verkaufsversuche sind gescheitert.

So entstand eine Kapitallücke, die nun dazu geführt hat, dass das die gesetzliche Eigenkapital unterschritten wurde. Hätten die Eigentümer, wohlhabende Familien aus Deutschland, Geld nachgeschossen, hätte es wohl geklappt, die Bank geordnet abzuwickeln. So hat Österreich am selben Tag des europäischen Banken-Stresstests die nächste Bankschließung und den nächsten Einlagensicherungsfall.