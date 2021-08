Geborgen im Kindergarten – so baut man in Zeiten des Klimawandels

Nahe Graz und damit weit entfernt von der eigentlichen Stätte ihres kreativen Wirkens, konnte das Architekturbüro Berktold Weber einen Kindergarten verwirklichen, der viel über Vorarlberger Erfahrung im Umgang mit Holz verrät.

Stärker und nachhaltiger als alles andere – als die Konjunkturlage oder hohe Preise für Grundstücke und Baukosten – werden der Klimawandel und die Pandemie für künftiges Baugeschehen bestimmend sein. Schon jetzt berichtet die Immobilienbranche, dass ein Trend zum Wohnen im nahen Umfeld der Städte bemerkbar ist, wo man das Ländliche, Landschaft und Grün, noch zu finden hofft. Balkone und Terrassen gelten als Basics, will man Wohnungen gut verkaufen. Für Schulen wird der Einbau von Anlagen zum Luftaustausch diskutiert, und neugebaute Lernorte wie der Schulcampus in Neustift im Stubaital von fasch&fuchs.architekten, die eine enge Verschränkung von Innen- und Außenraum bieten, haben bei allen Qualitätsbewertungen in Fachkreisen „die Nase vorn“. Dass Häuser energieeffizient geplant sein müssen, also Energiekosten und Kosten für den Betrieb über die gesamte Lebensdauer von Gebäuden mitberechnet werden, ist heute „State of the Art“.

Das Erfreuliche: Mehr und mehr österreichische Kommunen machen Themen wie sparsamen Verbrauch von Boden, von Ressourcen aller Art und Nachhaltigkeit zum programmatischen Teil von Entwicklungskonzepten. Die Marktgemeinde Lannach, rund zwanzig Kilometer südwestlich von Graz, zählt dazu. Nach dem gelungenen Neubau eines Gemeindezentrums setzt man den Weg mit Qualitätsarchitektur fort. 2017, als mehr Kindergarten- und erstmals Kinderkrippenplätze nachgefragt wurden, schrieb man einen geladenen Architekturwettbewerb aus, den das in Vorarlberg ansässige Architekturbüro Berktold Weber gewinnen konnte.

Das neue Gebäude liegt am Rand einer sehr großen, leicht abschüssigen Wiese, die als Erholungsbereich der nahe gelegenen Volksschule und eines kleinen Kindergartens dient. Der räumliche Zusammenhang war erwünscht, auch wenn der Zugang zum neuen Kindergarten mit Kinderkrippe über eine andere Straße erfolgen sollte.