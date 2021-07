Von allen neuen deutschen Aktien sind diese zwei jetzt einen Kauf wert

Die Börsengänge boomen wie seit Langem nicht. Auch in Europas größter Volkswirtschaft Deutschland. Aber bei Weitem nicht alle Aktien sind jetzt attraktiv. Klar überzeugt sind Experten von diesen zweien.

Es muss natürlich nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein, wenn man bei einem Vergleich an der Börse auf das Jahr 2000 zurückgreifen muss. Die Dotcom-Blase von damals hätten sich die Marktteilnehmer, die ihr nachmaliges Platzen miterlebt haben, ja lieber erspart. Und doch kommt man zumindest in einem Punkt derzeit nicht umhin, dieses Jahr wieder zum Vergleich heranzuziehen: Bei den Börsengängen (IPO). Diese boomen heuer so stark wie zuletzt vor 21 Jahren. Unternehmen nutzen die Situation, dass die Menschen nicht wissen wohin mit dem Geld und es daher vermehrt in Aktien investieren. Außerdem ist die Stimmung nach der Coronakrise positiv und die Wirtschaft brummt.

Weltweit wurden seit Jahresbeginn über 1000 Börsengänge registriert, von denen man sich einige merken sollte. Weil uns freilich Deutschland am nächsten liegt und außerdem die größte Volkswirtschaft Europas ist, lohnt auch einmal ein Blick auf die dortigen Newcomer am Börsenparkett. 16 waren es allein im ersten Halbjahr, und mindestens so viele sollten im zweiten Halbjahr folgen. Welche aber könnten derzeit für Anleger interessant und und nicht übermäßig riskant sein?

Im Wesentlichen sind es folgende zwei, die man als solche herausfiltern kann.