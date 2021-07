Türkei: Einsatzkräfte kämpfen vierten Tag gegen die Waldbrände

Vier Menschen kamen bislang in den Waldbränden um. Da die Feuer nahezu zeitgleich ausbrachen, wird auch in Richtung Brandstiftung ermittelt.

Türkische Einsatzkräfte kämpfen den vierten Tag in Folge gegen massive Waldbrände im Land. Zehn Brandherde seien noch aktiv, darunter drei in der beliebten Urlaubsregion Antalya, teilte Forstminister Bekir Pakdemirli am Samstag auf Twitter mit. Von den insgesamt 98 Bränden, die seit Mittwoch in zahlreichen Provinzen ausgebrochen waren, seien 88 unter Kontrolle.

Besonders schlimm wüteten die Brände an der türkischen Mittelmeerküste. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Viele Regionen und Hotels waren evakuiert worden, Touristen wurden auch mit Booten in Sicherheit gebracht.

Die Brände haben bisher vier Todesopfer gefordert. Die Ursache ist nach wie vor unklar. Türkische Behörden ermitteln in alle Richtungen und schließen auch Brandstiftung nicht aus, vor allem aufgrund der zeitlichen Nähe in der die Feuer ausbrachen. "Wer hat die Brände gelegt? Wir haben einen Verdacht, ebenso wie unsere Bürger", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei einem Besuch in Manavgat ohne näher auf den geäußerten Verdacht einzugehen. Es werde intensiv ermittelt, und es habe bereits Festnahmen gegeben. Nach seinen Angaben wurden in der Provinz Osmaniye fünf Verdächtige festgenommen.

An der türkischen Mittelmeer- und Ägäisküste wird auch in den nächsten Tagen starke Hitze von mehr als 40 Grad erwartet.

